مدبولي: لدينا احتياطي من السلع ولا يوجد نقص بالأسواق



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه لا يوجد نقص لأي سلعة بالأسواق ويوجد احتياطي منها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الموازنة الجديدة تركز على زيادة مخصصات التعليم والصحة، مشيرا إلي أن مخصصات تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة تبلغ 53 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهدف من الكارت الموحد هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرًا إلى أن الكارت سيشمل خدمات تكافل وكرامة، والتأمين الصحي، وصرف المعاشات والمرتبات، بالإضافة إلى الخدمات التنموية وخدمات ذوي الهمم.

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