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مدبولي يكشف موعد إطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة

05:23 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تتم متابعة موقف تنفيذ مشروع حياة كريمة بشكل دوري كل أسبوعين، بهدف إنهاء المرحلة الأولى من المشروع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب "مدبولي" عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع مع بداية العام المالي المقبل.

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الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء
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