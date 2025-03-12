إجراء عاجل بشأن إيهاب الكومي بعد تصريحاته عن منح الدوري لبيراميدز

كتب- محمد سامي:

قررت قنوات صدى البلد، إيقاف إيهاب الكومي عن الظهور الإعلامي أسبوعين، بعد تصريحاته في أعقاب أزمة مباراة الأهلي والزمالك أمس.

وكان إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي بقناة صدى البلد، قد أكد أنه كان هناك نية مبيتة لمنح بيراميدز لقب الدوري المصري.

كما قررت إدارة القنوات إحالة الكومي للتحقيق، لتجاوزه السياسات التحريرية على شاشة صدى البلد.

وشددت شبكة قنوات صدى البلد في بيان سابق، أنها على مسافة واحدة من جميع الأندية والهيئات الرياضية، في إطار التزامها التام بميثاق الشرف الإعلامي، وحرصها على تقديم رسالة تسعى دائمًا وأبدًا لخدمة الوطن.ومنذ قليل، تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وكشف بيراميدز في بيان له عبر المركز الإعلامي أن بلاغ النادي للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، شملوا الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.وتصاعدت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لتصل إلى البرلمان، إثر انسحاب النادي الأهلي من المباراة احتجاجاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي.وأثارت الأزمة جدلا واسعا، ووصلت إلى تقديم طلب إحاطة برلماني حول حالة العشوائية والتخبط الإداري اللذين تعاني منهما المنظومة الرياضية في مصر.وبرزت أزمة المباراة بعد طلب الأهلي استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة إلا أن اتحاد كرة القدم أسند مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني.

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