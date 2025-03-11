قرار جديد من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث، تقليل زمن التقاطر بين قطارات هذا الخط بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك.

وتنطلق مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقالت الشركة، إن محطات المترو وخاصة محطة الاستاد، ستكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة لجماهير كرة القدم.

وأضافت: من أول الساعة 11 مساءً هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

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