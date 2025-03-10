التنمية المحلية: إنشاء حضانة متطورة بالخانكة لتجميع سيارات المرور المضبوطة

كتب- محمد نصار:

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لإنشاء حضانة متطورة بمدينة الخانكة لتجميع السيارات المضبوطة بالمرور في نطاق محافظة القليوبية وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 20 مليون جنيه.

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، موقع المشروع واستمعا لكل التفاصيل الخاصة بالأعمال الإنشائية ومواعيد الانتهاء منها، حيث يأتي المشروع في إطار حرص الوزارة والمحافظة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى النهوض بالصورة الحضارية والجمالية للمدن والقضاء على مظاهر العشوائية.

ويهدف المشروع إلى تجميع السيارات المضبوطة في مكان واحد بعيدًا عن الكتلة السكنية، مما يساهم في الحفاظ على هذه السيارات وتأمينها والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن والاستفادة من الأراضي المخصصة لها في إنشاء مشروعات عامة تعود بالنفع على المواطنين لا سيما تميز الموقع الجغرافي مواقع تلك الحضانات على أرض المحافظة.

وتقع الحضانة على مساحة 9 أفدنة في منطقة الخانكة، وهي منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية، حيث تم اختيار هذا الموقع بعناية لضمان عدم تأثير الحضانة على السكان.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائية، مؤكدة أن هذا المشروع خطوة مهمة لتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين ويعتبر نقله نوعية في مجال تجميع السيارات المخالفة والمتحفظ عليها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المشروع يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث أن المحافظة وفرت قطعة أرض مناسبة لإقامة الحضانة، وتم تجهيزها بالمرافق اللازمة، مضيفًا أن الحضانة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الأمنية، لضمان حفظ السيارات المضبوطة بشكل آمن.

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