صور.. إصلاح وصيانة كوبري روض الفرج بالساحل

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتنفيذ أعمال إصلاحات وصيانة بكوبري روض الفرج الساحل، استجابةً لشكاوى المواطنين من قائدي المركبات.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكوبري، لرفع كفاءته وتحسين الحركة المرورية عليه.

وأوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، أنه تم معاينة المواقع المذكورة في الشكاوى، وتوجيه فرق الصيانة والإصلاح، التي قامت بتركيب الباكيات المفقودة بسور الكوبري، وغلق فتحة السلم المذكورة، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية