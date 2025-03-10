إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي "المدعم" للوقاية من الأنيميا -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

تصوير- محمد معروف:

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصرَي الحديد وحمض الفوليك للوقاية من أنيميا نقص الحديد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور جان بيير دومارجوي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف الأمن الغذائي والتغذية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز البلدي المدعم يمثل عنصرًا أساسيًّا في النظام الغذائي المصري، وإضافة المغذيات الدقيقة إليه تسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية؛ لا سيما أنيميا نقص الحديد.

وأوضح وزير التموين أن البرنامج تم تطويره استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة.

وأكد فاروق التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية؛ لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف الدقيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة ضمن أولوياتها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تبني أفضل الممارسات؛ لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.

وشدد وزير التموين على أن هذا البرنامج يعد نموذجًا رائدًا للتعاون الفعَّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجه وزير التموين الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر، مشيدًا بالتعاون المثمر مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وكل الجهات الوطنية والدولية التي أسهمت في تطوير هذا البرنامج؛ إيمانًا بأهمية العمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأكد فاروق أن وزارة التموين مستمرة في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

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