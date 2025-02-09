لغز الهرم الأكبر ومثواه الأخير.. ماذا رأى مستر بيست داخل حجرة خوفو؟ (صور)

لقطات لم ترها من قبل.. مستر بيست يوثق مقابر الفراعنة التي يُمنع دخولها

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اليوتيوبر العالمي مستر بيست (MrBeast) مقطع فيديو جديدًا بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!".

استكشاف مقابر الفراعنة

بدأ مستر بيست جولته داخل مقبرة الملك خوفو، حيث أشار إلى الفرعون الذي يُعتقد أنه أمر ببناء الأهرامات، وانتقل إلى حجرته الخاصة، متأملًا التصميم الهندسي الفريد الذي أبدعه المصريون القدماء، والمكان الذي دفن فيه "مثواه الأخير".

وخلال استكشافه، استعرض اليوتيوبر الشهير لقطات حصرية من الممرات الداخلية والغرف الدفينة، متحدثًا عن التقنيات المتقدمة التي استخدمها المصريون القدماء في تشييد هذه الصروح الضخمة.

كما أكد أن هذه المناطق محظورة قانونيًا نظرًا لما قد تشكله من خطورة على الزوار.

رحلة تحت الأرض.. ومياه غامضة

في لحظة مثيرة، قال مستر بيست: "سوف نسبح نحو مقبرة سرية تحت الأرض، أسفل الأهرامات".

كما تضمنت مغامرته استكشاف الممرات الضيقة والصعود إلى غرف الدفن، حيث قال مازحًا: "لنغادر قبل أن تصيبنا اللعنات"، في إشارة إلى الأساطير الفرعونية التي تتحدث عن لعنات تصيب من يقتحم مقابر الملوك.

مستر بيست.. مغامر اليوتيوب الأشهر

يُذكر أن مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، يُعد من أشهر صناع المحتوى على "يوتيوب"، حيث يُعرف بتقديمه مقاطع فيديو تمزج بين الترفيه والمغامرة والتعليم، مع التركيز على تجارب غير مسبوقة تجذب ملايين المتابعين حول العالم.

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