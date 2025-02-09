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ممثل "الصحة العالمية": مصر أظهرت قيادة قوية في مجال الصحة العامة

03:15 م الأحد 09 فبراير 2025
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    الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة (7)
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    الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة (5)
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    الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة (4)
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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الانسان، حيث تؤكد التغطية الصحية الشاملة أن كل فرد يحصل على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأشار إلى أن مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة، مؤكدا أنها الدولة الأولى في الإقليم التي حققت أهدافا ونجاحات عديدة في مجالات الصحة، ومنها القضاء على الكثير من الأمراض المُعدية، وتطوير صناعة الدواء، كما حققت مصر تقدما مهما في تحسين الرعاية الصحية، بشكل عام، للشرائح المختلفة.

وأوضح أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم الابتكار والكفاءة، بما يسهم في دعم كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي.

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نعمة عابد منظمة الصحة العالمية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية الجديدة
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