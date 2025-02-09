وزير الصحة: تنفيذ 1300 مشروع بتكلفة 180 مليار جنيه خلال 10 سنوات

انتخابات الصفحيين| "البلشي" يترشح نقيبًا.. و"بدر وعبدالحفيظ وعاطف" على

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 1300 مشروع صحي بتكلفة 180 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك مشروعات جرى إنجازها خلال عام واحد فقط بتكلفة 35 مليار جنيه، في جميع محافظات مصر، مؤكدا أن الاستثمارات الحكومية وحدها لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

ولفت عبدالغفار إلى أن الدولة أصدرت تشريعات وقوانين تدعم وتحفّز الاستثمار في القطاع الصحي، مثل قانون التزام المرافق العامة للقطاع الخاص، إلى جانب اعتماد حوافز استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية.

كما تطرق الوزير إلى نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه يختلف جذريًا عن منظومة التأمين الصحي القديمة التي أسست عام 1962، والتي كانت تغطي نحو 65 مليون مواطن، من بينهم الأطفال في سن الدراسة والعاملون في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال.

وأوضح أن النظام القديم لم يكن تكافليًا بين جميع أفراد الأسرة، بينما يعتمد التأمين الصحي الشامل الجديد على مبدأ التكافل الاجتماعي، ليشمل جميع أفراد الأسرة، مما يعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

وقال عبدالغفار إن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصحية وضمان استدامة التمويل، بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.