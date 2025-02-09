رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الهيئة العامة للتأمين الشامل

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل المنتدى شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

ويهدف المنتدى، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات صحية شاملة تواكب تطلعات الشعب المصري في نظام صحي يضمن العدالة والفرص المتساوية لكل فرد.

كما يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص وتهدف إلى استكمال وضع أسس واضحة للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤيته المستدامة على أرض الواقع.