تعرف على موعد إحالة العامل للمعاش في قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

حددت المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل ، سن المعاش للعامل الذي يعمل بالقطاع الخاص.

ونصت المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:

- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.

- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

- تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

"وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

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