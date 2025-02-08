لميس الحديدي عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن: نمتلك موقفًا قويًا وظهيرًا شعبيًا صلبًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن أمر مهم وضروري، قائلة: "أقول هذا لكل الناس التي تسأل: ماذا لو ذهب الرئيس السيسي إلى واشنطن؟ كيف سيواجه الضغوط؟ هل لدينا أوراق تفاوض قوية على الطاولة؟".

وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON،قائلة : "في الحقيقة، إذا ذهب وهو أمر مهم فإن لديه، ولدينا، موقفًا قويًا وواضحًا، كما أن لديه ظهيرًا شعبيًا قويًا، وظهيرًا سياسيًا واضحًا وقويًا أيضًا.

وأكملت: لدينا أوراق وملف قوي نستطيع من خلاله مجابهة كل تلك الضغوط"، مبينة أنه يجب أن نكون على وعي بأنهم يريدوننا تحت ضغط التهديد المستمر، ولذلك لا بد من الإدراك الكامل لهذا الواقع. وأقول هذا لكل من تسلل إليه القلق، وهو قلق مشروع، لكننا نمتلك موقفًا قويًا وظهيرًا شعبيًا صلبًا.

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