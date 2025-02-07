تعليمات شفوية.. "الكهرباء" تقرر وقف منح إجازات جديدة للعاملين للعمل بالخارج

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعليمات شفوية صدرت لرؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بالتجديد للعاملين الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج قبل صدور قرار وقف الإجازات، منوها إلى أن التعليمات تضمنت أيضا عدم الموافقة على أية طلبات متعلقة بالحصول على إجازات جديدة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 ديسمبر لعام 2024.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الشركة القابضة ستخاطب جميع الشركات بإعداد تقرير كامل ومفصل عن أعداد العاملين بمختلف التخصصات والفئات من مهندسين وفنيين وكيميائيين وسائقين لوضع تصور كامل الاحتياجات المطلوبة لكل شركة لضمان عدم الإخلال بمنظومة العمل ومواجهة النقص الكبير فى أعداد المهندسين والفنيين.

ونوه إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اختيار ما يقرب من ألف ونصف مهندس وألفي فني و٨٠٠ كيميائى للالتحاق للعمل بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بعد إجتيازهم الاختبارات المقررة التي تم الانتهاء من إجرائها للمهندسين والكيميائيين ولم يتبق سوى الفنيين اللذين سيتم اختبار ما يقرب من ٤ آلاف فني لاختيار ما يقرب من ألف فني بالمرحلة الأولى وألف فني في المرحلة الثانية طبقا لإحتياجات الشركات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 باستثناء العاملين بقطاع الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، والخاص بالإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج.

واستثنى القرار العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات والشركات التابعة لها مثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء) من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه.

وجاء نص القرار رقم 4499 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستثنى العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، هيئة الطاقة الذرية ، هيئة المواد النووية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، الشركة المصرية لنقل الكهرباء) من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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