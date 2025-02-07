مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد علوم ودراسات - موعد وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 3500 معلم مساعد في مادة العلوم، و2000 معلم مساعد في الدراسات الاجتماعية، وذلك في الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات المعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم مساعد

مواعيد التقديم وآلية التسجيل

أوضح الجهاز أن التقديم للمسابقة سيتم إلكترونيًا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، حيث يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من 27 فبراير الجاري وحتى 12 مارس المقبل.

ويمكن للمتقدمين الاطلاع على كافة الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لضمان استيفاء جميع المتطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة.

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