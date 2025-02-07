وزير التعليم العالي: جاهزية كاملة للجامعات واستعدادات مكثفة للترم الثاني غدًا

كتب - عمر فارس:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات المصرية جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، غدا، وفق خطة شاملة تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات؛ لضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

ونوه الوزير في تصريح اليوم، إلى الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع، إلى جانب دورها الأكاديمي، من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التي تساهم في التنمية المجتمعية وتعزز ارتباط الجامعة بقضايا الوطن، وذلك بالتعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن رسالة الجامعات لا تقتصر على التدريس فقط، بل تمتد إلى الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات المجتمعية وتقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات المختلفة.

وأشار إلى أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، مشددًا على دورها في مواجهة المعلومات المغلوطة والأفكار غير السوية.

وتابع "إن الوزارة تدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، لما لها من تأثير إيجابي في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتواصل الفعال".

كما وجه وزير التعليم العالى بضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة الابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأبحاث العلمية يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بمتطلبات التنمية المستدامة، بما يُسهم في تحقيق التقدم العلمي وخدمة المجتمع بفاعلية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات البحثية التي تواكب احتياجات السوق وتُسهم في تطوير الاقتصاد المصري.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل الجامعات والمعاهد؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل مستمر؛ لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية الشاملة.

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