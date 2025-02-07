شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

بحضور آلاف المشاركين.. الحوار الوطني: أصدرنا 256 توصية بعد تنفيذ 110 جلسات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.