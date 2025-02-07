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شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الأرصاد السواحل الشمالية أمطار الطقس
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