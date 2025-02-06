حدث في 8 ساعات| 2300 فرصة عمل بشركة مقاولات بالخارج.. ودخول 181 شاحنة مساعدات لغزة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها: إعلان مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، وحتى الخميس 13 فبراير 2025

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الأحد المقبل

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.

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بتهمة الرشوة.. القبض على مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

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تلاوات نادرة للشيخ محمد رفعت تُذاع لأول مرة في رمضان –تفاصيل

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت، الهيئة الوطنية للإعلام، تلاوات نادرة تعود إلى عام 1943 وذلك خلال زيارة أجرتها العائلة للهيئة الوطنية للإعلام.

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تشكيل منسقي اتحاد القبائل المصرية.. قائمة بالأسماء

أعلن اتحاد القبائل المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، تشكيل منسقي الاتحاد على المستوى المركزي.

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مصر: عازمون على إعمار غزة دون تهجير تمهيدًا لتوحيدها مع الضفة الغربية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، بمقر مجلس الوزراء، للتباحث حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

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وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية المحلية وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي ومصطفى الخاجة مستشار بسفارة البحرين.

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جهة حكومية تُعلن عن أكثر من 2300 فرصة عمل بشركة مقاولات بالخارج- التخصصات ورابط التقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم لعدد 2305 فرص عمل في 23 تخصصًا بإحدى شركات المقاولات في دولة عربية.

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صور.. تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العمل جارٍ حاليًا في المرحلة الثالثة من تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي تضم العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.

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أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

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وزير الصحة: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مصر أولت اهتمامًا لملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها اللقاحات، بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.

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دخول 181 شاحنة مساعدات عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

أفادت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، بدخول 181 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، منها 8 شاحنات وقود، عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن.

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وزير السياحة: المستثمرون الأتراك مهتمون بالاستثمار السياحي في مصر

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية الرسمية لجمهورية تركيا، مؤتمرًا صحفيًا حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية التركية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية المنفصلة منها مع وكالة أنباء الأناضول، وتليفزيون TRT التركي، وقناة EKOTURk، وقناة Hotel Gazette، حيث كشف عن استقبال مصر أكثر من 15 مليون سائح في في 2024

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مرصد الأزهر يحذر من تعويل تنظيم داعش على "الذئاب المنفردة" في المستقبل

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من تصاعد خطر استراتيجية "الذئاب المنفردة" التي يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يصعب كشفه أو إحباطه.

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قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17 مليون دولار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 374 لسنة 2024، الذي يتضمن موافقة جمهورية مصر العربية على اكتتابها في 19,917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 17.04 مليون دولار أمريكي.

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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 398 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة.

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خبير يكشف سبب غلق المفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات الكهرباء

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، سبب غلق الحكومة الإثيوبية للمفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات توليد الكهرباء عن العمل رغم جاهزيتها للتشغيل.

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تظلمات الشهادة الإعدادية 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة بالمحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول.

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