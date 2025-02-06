برلماني يطالب الحكومة بالإعلان عن الحزم الاجتماعية الجديدة قبيل شهر رمضان

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إعلان تفاصيل الحزم الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار لضمان عدم استغلال التجار الأوضاع الاقتصادية لرفع أسعار السلع.

وفي بيانٍ له، وجه "المير"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته المستمرة للحكومة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من البسطاء والفقراء.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في توفير حزم اجتماعية متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة والتحالف الوطني للعمل الأهلي يُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف تقديم دعم فعّال ومستدام للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.

كما ستستهدف الحزمة دعم الفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا الفئات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

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