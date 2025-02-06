طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: 5 ظواهر جوية بينها انخفاض الحرارة وأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد، نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء وتصل سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم لكل ساعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الجمعة 7 فبراير إلى الأحد 9 فبراير 2025

وأضافت أن حالة الطقس من الجمعة 7 فبراير إلى الأحد 9 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الإثنين 10 فبراير والثلاثاء 11 فبراير

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين 10 فبراير والثلاثاء 11 فبراير 2025، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس الإثنين 10 فبراير والثلاثاء 11 فبراير 2025، تشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتابعت: حالة الطقس الإثنين والثلاثاء المقبلين تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

ووفق "هيئة الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد 5 ظواهر جوية.