فاروق يتفقد الصادرات الزراعية بجناح مصر في معرض برلين الدولي "فروت لوجستيكا 2025" -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية؛ فإن الوزارة تعمل دائمًا على تعزيز الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، حيث أصبحت أحد أهم مصادر مصر من النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل التابعة للوزارة المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين.

ونوه فاروق باهتمام الوزارة بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى توعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطلوبة؛ من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وما حققته من مكتسبات خلال الأعوام الأخيرة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض برلين الدولي لتجارة الفاكهة والخضراوات "فروت لوجستيكا ٢٠٢٥" والمقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير، والذي شهده علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًّا لصناعة الفاكهة والخضراوات الطازجة، والذي يتضمن كذلك أحدث الابتكارات الزراعية الحديثة، ويوفر فرصة التواصل مع صناع القرار الرئيسيين واستكشاف الاتجاهات في المنتجات الطازجة والزراعة الذكية والآلات والخدمات اللوجستية.

وتجول وزير الزراعة، عقب الافتتاح، الجناح المصري، يرافقه بعض المصدرين المصريين والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، واللواء أشرف الشرقاوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

وأشاد فاروق بالمستوى المتميز للمنتجات المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من كل الدول، وبالمشاركة الفعالة من المصدرين المصريين وحرصهم الدائم على الوجود في واحد من أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية؛ حيث تكون هناك فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية الطازجة حققت رقمًا غير مسبوق هذا العام؛ حيث تجاوزت 8,6 مليون طن، وإجمالي صادراتنا الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار، بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق.