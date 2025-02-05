صور- اختبارات المرشحين للعمل في الإمارات على وظيفة مدربين رياضيين

كتب- محمد سامي:

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، اختبارات العمال المصريين المرشحين للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفندق إرث أبوظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة، بحضور وفد إماراتي، وذلك على فرص العمل التي وفرتها الوزارة ومكتب التمثيل العمالي على 50 وظيفة لمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي.

وفتحت الوزارة باب التقديم منذ أيام قليلة، وقال الوزير جبران إن هذه الاختبارات تؤكد على مصداقية الوظائف التي تعلن عنها في الداخل والخارج.

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم، مؤكدا على توجيهاته إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأكد الوزير للشباب على أنهم سفراء بلادهم في الخارج ،وان قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

واكدت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الاختبارات بدأت اليوم داخل نادي بتروسبورت الرياضي بالتجمع الخامس.

وأوضحت أن الإدارة تلقت العديد من الطلبات من الشباب الراغب للعمل في هذه الوظائف الجديدة والخاصة بمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني، بأحد الأندية الرياضية الكبرى، والتي تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، كما أن مدة العقد، عامين مع إمكانية التجديد.

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