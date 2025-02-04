وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي وعدد من القضايا البيئية في محافظة القليوبية، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالمحافظ في بداية الاجتماع، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالي لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتي تنفذ من خلال مشروع البنك الدولي، والمشكلات التي تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.

وأكدت وزيرة البيئة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقي خاص بها يتم تطبيقه ولا يمكن تطبيق نفس النموذج في مكان آخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكني الكبيرة والتي تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير في تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارت البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل قامتا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى اجتماعيا ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينيا مناسبا لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأمينا صحيا، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالي سيساهم هذا في حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة في منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التي تواجه محافظة القليوبية هي انتشار ظاهرة الفرز في الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التي تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها، مقترحا ضرورةً العودة إلى الجمع السكني من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.

ولفت محافظ القليوبية، إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الاستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة، مُشيرا إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز والميثان الذي يشهد طلبا متزايدا من مصانع الأسمنت.

وقد تم الاتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولي، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.

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