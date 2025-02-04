اضطراب الملاحة وبرودة.. تعرف على موعد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد حالة عدم الاستقرار على أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

والتي تشمل نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات وأمطار متفاوتة.