اضطراب الملاحة وبرودة.. تعرف على موعد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
06:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد حالة عدم الاستقرار على أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
والتي تشمل نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات وأمطار متفاوتة.
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