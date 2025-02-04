إعلان

اضطراب الملاحة وبرودة.. تعرف على موعد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

06:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (20)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (25)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (11)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (21)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (22)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (23)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (19)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (8)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (18)
  • عرض 11 صورة
    موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية (17)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد حالة عدم الاستقرار على أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء 5 فبراير إلى الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

والتي تشمل نشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات وأمطار متفاوتة.

1010

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مطار القاهرة يواصل استعداداته لاستقبال رحلات العمرة خلال شعبان ورمضان

إعلان

إعلان