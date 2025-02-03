الأرصاد تعلن تفاصيل حالة من التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 48 ساعة، حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير.

وأضافت الهيئة، أن الحرارة على القاهرة تتراجع 4 درجات والتي تسجل 17 درجة، وتكون الصغرى 10 درجات، كما تصل الحرارة على السواحل الشمالية 16 درجة، والمناطق الجنوبية لـ 20 درجة.

وأشارت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية التي ستبدأ مع حالة عدم الاستقرار تتمثل في اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 3 لـ 5 أمتار.

وتابعت: يوجد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشكالية.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة