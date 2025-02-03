تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة

كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، الشائعات التي تتحدث عن إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك في أعقاب انتهاء الفترة التجريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر" مساء الأحد، أكد إبراهيم أن "المنظومة مستمرة ومتكاملة وتعمل بفاعلية تامة"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 15 ألف هاتف محمول تم تسجيلها منذ بداية تطبيق القرار في الأول من يناير الماضي، حيث استخدم تطبيق "تليفوني" من قبل أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضح أن المواطنين سيتعرفون على حالة الهاتف عند إدخال الرقم التعريفي له في التطبيق من خلال ثلاث حالات مختلفة، الحالة الأولى تشير إلى أن الهاتف مسجل ومدفوع له كافة الرسوم والضرائب، مما يعني أنه يعمل من الناحية الفنية ويمكن المواطن من استخدامه بسهولة.

أما الحالة الثانية فهي تشير إلى أن الهاتف غير مسجل ويعاني من رسوم، حيث يكون الهاتف معتمدًا من الناحية الفنية ولكنه يتطلب على المواطن دفع الرسوم الجمركية والضرائب خلال فترة مهلة محددة تصل إلى 90 يومًا.

وبالنسبة للحالة الثالثة، فهي تدل على أن الهاتف غير صالح للاستخدام، حيث يتم تصنيفه كغير معتمد ولن يعمل في مصر، مما يتطلب من المستخدمين التأكد جيدًا من حالة هواتفهم قبل الشراء.