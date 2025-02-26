نائب وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يخلق منظومة صحية قوية

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، حرص وزارة الصحة على دعم المبادرات التي تساهم في تطوير الرعاية الصحية في مصر، والعمل على تحسين صحة المواطنين، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور عمرو قنديل، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال حفل توزيع جوائز مسابقة السعودي الألماني الصحية في نسختها الثالثة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وعدد من القيادات البارزة في مجال الرعاية الصحية، تحت رعاية وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

استهل قنديل كلمته بالشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، مضيفًا أن هذه المسابقة تمثل مبادرة رائدة تساهم في تكريم المتميزين في القطاع الصحي، وتشجع على الابتكار والإبداع في مجال الرعاية الصحية في مصر، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار نائب الوزير إلى أن وزارة الصحة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا إلى أن السعودي الألماني شريك استراتيجي في تحقيق هذا الهدف، مشيدًا بجهود السعودي الألماني في تطوير الرعاية الصحية، ومؤكدًا اهتمام الوزارة بتنمية قدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في مختلف التخصصات الطبية، لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين.

وقال نائب الوزير إن هذه المسابقة تساهم في تعزيز ثقافة الجودة والابتكار في القطاع الصحي، وتشجع المؤسسات الصحية على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، قائلًا: "إننا نعيش في عصر يتسم بالتحديات الصحية المتزايدة، مما يتطلب منا جميعًا العمل بجد واجتهاد لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين".

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، بأنشطة وإسهامات السعودي الألماني في القطاع الصحي، مؤكدةً أن الأكاديمية تحرص على دعم القدرات الإبداعية والاستثمار في العنصر البشري، مما يساهم في خلق نماذج قيادية ناجحة تساعد على دفع عجلة التقدم بمصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل حافزًا للعاملين في القطاع الصحي لتقديم أفضل ما لديهم، والسعي دائمًا إلى التميز والابتكار.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن هذه الجائزة تعد مبادرة قيمة تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال الرعاية الصحية، وتدعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الخبرة المصرية لها مكانة مشرفة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مشاركة المستشفيات الجامعية في هذه الجائزة تعكس حرصها على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



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