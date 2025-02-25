الجبهة الوطنية يعلن أمناء الأمانات المركزية.. "سلام" للدفاع وسحر نصر للاستثمار

كتب- محمد شاكر:

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن اجتماعات لجنة اختيار القيادات، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، أسفرت عن اختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب.

وأمناء الأمانات المركزية لحزب الجبهة، وهم: الفريق طارق سلام أمينًا للدفاع والأمن القومي، د. محمود مسلم أمينًا للإعلام، د. ياسر عبد المقصود أمينًا لريادة الأعمال، د. سحر نصر أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينًا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينًا لشؤون المجالس المحلية، د. إيمان كريم أمينًا للأشخاص ذوي الإعاقة، د. عمرو بصيلة أمينًا للتعليم، والنائب سليمان وهدان أمينًا للشؤون البرلمانية.

وكان د. عاصم الجزار، رئيس الحزب، قد شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب، السيد القصير، ورئيس الأمانة الفنية، المستشار علاء فؤاد، وأمين التنظيم، أحمد رسلان، ونائب رئيس الحزب، اللواء محمود شعراوي. ووفقًا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب، وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة، وعقد عدة اجتماعات للجنة القيادات، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.



اقرأ أيضًا:

15 صورة| دليل مواعيد رمضان 2025 "محلات ومترو وسكة حديد وقطار كهربائي"

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



