شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "جيزة للأنظمة" التعاون في مجالات التحول الرقمي

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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