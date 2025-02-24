وزير التموين: كرتونة البيض متوفرة بـ150 جنيهًا في 1060 منفذًا بجميع المحافظات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد زيادة تلقائية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف يساهم في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستيراد الذي يوفر بدائل جيدة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مساء الإثنين، أوضح الوزير أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق والتجار والمخابز، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك يعملان على مواجهة أي ممارسات احتكارية في الأسواق.

وأضاف أن الممارسات الاحتكارية تضر بمصالح الوطن، مشددًا على ضرورة وجود ردع للمحتكرين، وأنه تم إقناع المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية بالاعتماد على العلم وعدم الجشع في تحديد الأسعار.

وتطرق فاروق، إلى اجتماع عُقد مع منتجي الزيوت، حيث تمت مناقشة تكلفة الإنتاج، خاصة أن 95% من مدخلات الزيوت يتم استيرادها، مشيرًا

إلى أنه تم الاتفاق على عدم تحريك أسعار الزيوت، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لارتفاعها.

كما لفت إلى أن بعض التجار يستخدمون ما يُعرف بـ"التضخم التحوطي"، حيث يرفعون الأسعار على المواطنين خوفًا من تغير سعر العملة وتأثيره على السلع.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أشار وزير التموين إلى أن الدولة تدخلت لمواجهة ارتفاع أسعاره في الأسواق، مما أدى إلى تراجعها.

وأكد أن معارض "أهلا رمضان" و"أمان" والوطنية والشركة القابضة مستمرة طوال العام لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تتوفر كرتونة البيض بـ150 جنيها في 1060 منفذًا على مستوى الجمهورية، بما في ذلك القرى والنجوع.

وأضاف فاروق أن بعض السلاسل التجارية رفعت سعر كرتونة البيض لأكثر من 150 جنيها، مؤكدًا أن مصر لا تستورد البيض من الخارج، وأن أسعاره الحالية في بعض السلاسل التجارية مبالغ فيها، رغم ارتفاع أسعاره في الدول الأوروبية بنسبة 20%.

وشدد على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسواق.

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