صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة رمسيس والأزبكية

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة رمسيس والأزبكية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

رافق محافظ القاهرة في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة، نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.

وطالب محافظ القاهرة، بسرعة تطوير ورفع كفاءة النفق ورفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات، ودهان حوائط النفق، بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

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