صور.. تخرج الدورة 5 فنيين سكة حديد بعد تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

كتب- محمد سامي:

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية، مراسم تخريج الدورة رقم 5 فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بعد إتمام تأهيلهم بما يتناسب مع مجال عملهم، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة النقل.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مرورًا بالتأهيل التخصصي علميًا وانضباطيًا ورياضيًا وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة.

وقدم الخريجون عرضًا تضمن حلقة نقاشية بعنوان "90 يوم في حياة طالب سكة حديد"، تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مؤكدًا التزام القوات المسلحة بدورها المحوري في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتعليم والتأهيل الفني والتكنولوجي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.

وقدم المهندس وجدي شحات عبد الحكيم، نائب وزير النقل، خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدورة التي تأتي استمرارًا لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها الاهتمام بالعنصر البشري.

اُختتمت المراسم بتفقد عدد من مشاريع التخرج التي عكست المستوى المتميز الذي وصل إليه الخريجون خلال فترة تدريبهم.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط