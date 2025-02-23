وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة التصالح والملفات الخدمية بحي الدكرور

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بسرعة تنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بشكل دقيق وواضح ومراعاة شروط السلامة والأمان في عمليات الحفظ.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة لوزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، على حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة؛ لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وذلك بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع.

وتفقدت الوزيرة، المركز التكنولوجي للحي وعددًا من الإدارات المختلفة بالمركز؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق حي بولاق الدكرور، كما تفقدت أرشيف الملفات الخاصة بمنظومة التصالح على مخالفات البناء.

وتابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة الهندسية الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز، وعدد نماذج 8 النهائية الصادرة للمواطنين، ونسب الطلبات التي تم رفضها، وجهود الحي في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم على الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات.

من جانبهم..أشار القائمون على منظومة التصالح بالحي إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية على التليفونات الخاصة بالمواطنين وإجراء الاتصالات الهاتفية معهم؛ لحثهم على الحضور للحي، واستكمال باقي خطوات التصالح حتى لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي بأهمية إرسال خطابات رسمية بعلم الوصول للمواطنين على العناوين المسجلة لهم في طلبات التصالح حتى يتم الانتهاء من كافة الأجراءات الخاصة بالتواصل مع جميع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح.

كما طالبت بأهمية انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح بصفة دورية ومنتظمة؛ للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات.

ووجهت رئيس الحي بأهمية الاهتمام بالمظهر العام داخل المركز التكنولوجي، مؤكدة أهمية نظافة ونظام المركز لتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بما يليق بالإدارة المحلية وبالجهود المبذولة من الدولة في تطوير وتحديث جميع المراكز التكنولوجية على أفضل مستوى".

كما وجهت رئيس الحي بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالحي ورفع أي قمامة أو إشغالات أمام الأسواق الخارجية للحي أو أمام المركز التكنولوجي.

والتقت مع عدد من المواطنين المترددين على المركز لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات التي يقدمها الحي، بالإضافة إلى استكمالهم الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بعد تقدمهم بالطلبات منذ فترة.

ووجهت رئيس الحي بضرورة التواجد على مدار اليوم في المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أية مشكلات تواجه الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين خاصة في ظل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح.

وفي ختام الزيارة، وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر حي بولاق الدكرور على مدار اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض على الوزيرة.