وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" بالعاشر من رمضان

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة العاشر من رمضان، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد.

ويُقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، بمشاركة 123 عارضًا، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية التموين، ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وجهاز المدينة، وكبار الموردين والتجار ومنتجي السلع الغذائية، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تضم هذه المعارض منتجات أساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، بالإضافة إلى الألبان، الجبن، البقوليات، واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان والتمور، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية والشوادر، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

تم حتى الآن إقامة وافتتاح 12 معرضًا لمبادرة “أهلاً رمضان” في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية، منها: الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، مشتول السوق، وجارٍ تجهيز أكثر من 20 معرضًا إضافيًا، ليصل إجمالي المعارض إلى أكثر من 30 معرضًا، مما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. كما تم تخصيص ركن ثابت لأسواق اليوم الواحد داخل معارض “أهلاً رمضان”، إلى جانب استمرار تنظيم الأسواق المتنقلة في مختلف المدن والمراكز، مع تخصيص أركان في السلاسل التجارية لعرض المنتجات المخفضة، بالإضافة إلى الشوادر الدائمة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مناسبة.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن المديرية تتابع سير العمل في المعارض لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، كما رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان”، والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

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