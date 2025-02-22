"دفعة عمرو موسى".. اتحاد شباب المؤتمر يحتفل بتكريم الدفعة الأولى من الأكاديمية السياسية

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كتب- عمرو صالح:

نظم اتحاد شباب حزب المؤتمر احتفالية كبيرة لتخريج "دفعة السيد عمرو موسي" وهي الدفعة الأولى من أكاديمية شباب المؤتمر السياسية التي ينفذها المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة إسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب وذلك بأحد القاعات بمدينة نصر محافظة القاهرة برعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب و اشراف الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب .

وذلك لتكريم عدد ٧٠ متدرب بالدفعة الأولي من الأكاديمية والتي عقدت خلال شهر يناير الماضي.

وشهد الحفل تقديم درع تكريم للمحاضرين بالأكاديمية ، وتسليم شهادات تقديرية للمتدربين لاجتياز المحاضرات والعديد من كلمات الحضور وبعض الفقرات الفنية الوطنية.

وشارك بالحضور، الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب والدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب و النائب اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام والنائب احمد مقلد نائب رئيس الحزب والاستاذ احمد خالد نائب رئيس الحزب وباسم حلقة أمين التنظيم ونشوي الوحيلي وساره الدايم أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب والعديد من قيادات الأمانة المركزية.

كما شارك عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ والنائبة رشا ابو شقره عضو مجلس النواب ، الكاتب الصحفي ذكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حضر اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات السابق وعبدالناصر قنديل القيادي بحزب التجمع ، ناديه صالح القيادية بحزب الغد ،وعماد سلامة أمين الشباب بحزب الاتحاد.

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