الرئيس السيسي يصل الرياض لحضور اجتماع حول القضية الفلسطينية

كنب- محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

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