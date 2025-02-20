إلغاء إجازات الأطباء العاملين في هذه المنشآت طوال شهر رمضان -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم .

وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر.

كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على أرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس (27427057)، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تكثيف حملات المرور على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة.

وتم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من أول يناير 2025 بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكثيف حملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

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