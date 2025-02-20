برلماني: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تعزز العلاقات وتدعم القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم القضية الفلسطينية.

أهمية الزيارة في التوقيت الحالي

أشار النائب، إلى أن توقيت الزيارة بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

نتائج الزيارة الإيجابية

أشاد "زين الدين" بما أسفرت عنه الزيارة من مناقشات وتفاهمات، أبرزها:

- التشديد على أهمية التعاون المائي العابر للحدود وفقًا للقانون الدولي.

- التأكيد على استقرار القارة الأفريقية، خاصة في الساحل والقرن الأفريقي.

- دعم وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية.

- الدعوة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، بقيادة القوى السياسية والمدنية دون أي تدخلات خارجية.

الدعم الإسباني للقضية الفلسطينية

أكد النائب، أن الموقف الإسباني المتميز والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية كان حاضرًا بقوة خلال المباحثات، مشيرًا إلى أن إسبانيا لعبت دورًا بارزًا في التصدي لممارسات التهجير القسري ضد الفلسطينيين.

نحو شراكة استراتيجية أقوى

أضاف "زين الدين"، أن بدء جولة الرئيس الخارجية بإسبانيا يؤكد مكانتها وأهمية العلاقات بين القاهرة ومدريد، معتبرًا أن ترقية العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية خطوة جادة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

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