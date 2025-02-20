وزير الري يوجه بسرعة بحث طلبات إنشاء الكباري وتغطية الترع وتخصيص أراضٍ لمراكز الشباب

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية في دوائرهم الانتخابية، والتي شملت:

إحلال وتجديد وإنشاء عدد من الكباري على الترع.

بحث طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع.

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي.

تخصيص أراضٍ مملوكة للوزارة لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة.

إيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

مناقشة طلبات النواب

استعرض الوزير خلال الاجتماع طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع، ومنها: (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية).

وأكد ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات تغطية، مشيرًا إلى المخاطر والسلبيات المحتملة على المجاري المائية.

كما شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن استمرارها في أداء وظيفتها الحيوية لتوصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

إحلال وتجديد الكباري

تمت مناقشة طلبات النواب بشأن إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري، ومنها:

كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية.

كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية.

كوبري على ترعة المفروزة الغربية.

إنشاء كوبري على بحر الغابات.

كوبري على ترعة أم وردة.

كوبري مشاة على ترعة قنبة.

ووجّه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي

ناقش الوزير مع النواب طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات، وأصدر توجيهاته إلى هيئة الصرف بسرعة بحث الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تخصيص أراضٍ لإنشاء مراكز شباب

كما تناول الاجتماع طلبات تخصيص أراضٍ مملوكة للوزارة لإنشاء مراكز شباب، حيث أكد الوزير على بحث هذه الطلبات طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك، بما يخدم المصلحة العامة ويوفر مساحات ترفيهية ورياضية للشباب.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين وزارة الموارد المائية والري والبرلمان لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تنمية مستدامة للبنية التحتية الخاصة بالموارد المائية في مختلف المحافظات.

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