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الأرصاد: موجة شديدة البرودة تبدأ من هذا الموعد

05:00 ص الخميس 20 فبراير 2025
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    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد البرودة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الموجة الباردة خلال الأيام المقبلة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن درجات الحرارة بدءًا من الجمعة المقبلة تشهد انخفاضًا بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها نشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت أن طقس الجمعة المقبلة تشهد فرصًا لأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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