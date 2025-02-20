المشرف على "القومية للفنون الشعبية" يكشف لمصراوي خطة تطوير الفرقة

كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارا بتكليف الفنان محمد عبد العزيز فرماوي المشرف الفني بفرقة رضا، بمنصب الإشراف على الفرقة القومية للفنون الشعبية، بجانب عمله، وذلك تحت رئاسة الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وحصل الباحث محمد عبد العزيز فرماوي عضو فرقة رضا، على درجة الماجستير بامتياز، عن رسالة بعنوان "الرقصات الشعبية بمحافظة البحر الأحمر.. دراسة في قبيلة البشارية"، في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

ومن جانبه قال فرماوي في أول تصريحات له بعد توليه إدارة الفرقة القومية: إنني أوجه الشكر للفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لأنه وثق في وأعلم أنه يذاكر الكوادر الموجودة بالبيت الفني.

وأضاف فرماوي: كان لدي تحفظ في البداية على إدارة الفرقة القومية لأن لدي انتماء كبير لفرقة رضا التي أنتمي لها منذ أكثر من ٣٠ سنة، فطرحت عليه أن أحتفظ بنفس منصبي في فرقة رضا كمشرف فني وساندني في ذلك.

وأكمل فرماوي: أول المهام لي في الفرقة القومية أن أستعيد برنامج الفرقة القديم مع إجراء تحديث عليه ومنها الموسيقى، مشيراً إلى أن تأهيل العنصر البشري سيكون المهمة الأكبر بعد أن دار حوار بينه وبين رئيس البيت الفني في ذلك.

وتابع فرماوي: رأيت دعما كبيرا من "عبدالمنعم"، مؤكداً أن العناصر الموجودة في الفرقة ذات كفاءة عالية، وأن مهمته ستكون في إنشاء هيكل جديد من مدربين ومشرفين فنيين، بدلا من أن يتولى مدير الفرقة كل شيء فيها، يلي ذلك تجديد الموسيقى بشكل يليق بالفرقة ثم إعادة البرنامج الفني وريبورتوار الفرقة، بمساندة أبناء الفرقة.

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