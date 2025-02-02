عروض قصور الثقافة تبهر جمهور معرض الكتاب.. تألق كورال “فكرة” وإبداع أطفال بورسعيد

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، اليوم الأحد، عروضًا فنية مميزة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة، والتي تستمر حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار “اقرأ.. في البدء كان الكلمة”.

كورال “فكرة” يطرب الحضور على مسرح بلازا 1

على مسرح بلازا 1، قدم كورال “فكرة” لمركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو سامح نبيه، باقة من الأغاني الطربية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، من بينها، "حلو المكان، يا ورد على فل وياسمين، أما براوه، على إيدك اتعلمنا، خانة الذكريات، قادرين نعملها، يا أغلى اسم في الوجود، فيها حاجة حلوة"، كما قدمت الفرقة ميدلي مميزًا لأغاني الفنان محمد فوزي، أضفى أجواءً طربية مميزة على الأمسية.

إبداع أطفال بورسعيد للفنون الشعبية على مسرح بلازا 2

أما مسرح بلازا 2، فكان على موعد مع عروض فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد العشري، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات المبهرة المستوحاة من التراث المصري، أبرزها، "الليلة الكبيرة، مصر بتكبر، يا دنيا سمعان، الصياد" وغيرها من الفقرات الاستعراضية على أنغام آلة السمسمية، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري كبير.

قصور الثقافة.. مشاركات موسعة في معرض الكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة هذا العام بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا، تغطي مجالات متنوعة، منها:

• التاريخ والتراث

• الأدب الشعبي والتراجم العالمية

• الفنون، الموسيقى، المسرح والسينما

• السير الذاتية وأدب الرحلات والفلسفة

• الأعمال الإبداعية في القصة، الشعر والرواية

كما توفر الهيئة ركنًا خاصًا للأطفال، يضم ورشًا فنية وحرفية بإشراف نخبة من الفنانين، بالإضافة إلى لقاءات احتفالية بمناسبة اختيار الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل هذا العام.

وتشمل الفعاليات زيارات خاصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات، وأطفال المناطق الجديدة الآمنة (بديل العشوائيات)، إضافةً إلى ركن خاص لتطبيق “توت” المخصص لكتب ومجلات الأطفال.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يستضيف 80 دولة، 1300 دار نشر، و6000 عارض، فيما تحل سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار د. أحمد مستجير شخصية المعرض، وفاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

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