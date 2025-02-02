صور الضبع المرقط| متى ظهر في مصر؟ وكيف تم قتله؟ - مستند

كتب- محمد نصار:

أثارت عملية تسجيل أول ظهور للضبع المرقط في مصر منذ اختفاء دام لنحو 5000 عام كاملة، حالة من الجدل حول أسباب عودة هذا الحيوان المفترس للأراضي المصرية.

في دراسة، حصل مصراوي على نسخة منها، أجراها فريق من الباحثين المصريين، عبد الله ناجي، وسعيد الخولي، وعلاء الدين، إلى جانب عمر أتوم، تم رصد أول تسجيل للضبع المرقط في مصر خلال الخمس الـ 5 آلاف سنة الماضية.

وتقدم هذه الدراسة أول سجل موثق للضبع المرقط في مصر الحديثة، وإمكانية أن يُعزى هذا الرقم القياسي الجديد إلى العوامل المناخية ورعي الماشية والنشاط البشري في المنطقة.

تاريخ ظهور الضبع المرقط في مصر

في فبراير 2024، قتل ضبع مرقط اثنين من الماعز المملوكة للسكان المحليين على مدار يومين، داخل منطقة علبة المحمية، على بعد 30 كيلومترًا شمال الحدود السودانية والمصرية.

كيف تم قتل الضبع المرقط؟

وتم تعقب الضبع من جانب السكان المحليين وتحديد موقعه ومطاردته وصدمه عمدًا بواسطة شاحنة صغيرة في 24 فبراير 2024، وقد تمت مراقبة الجثة وتصويرها.

ويقع الضبع المرقط على بعد 5 كيلومترات من مستوطنة بشرية صغيرة تضم عددًا قليلًا من العائلات، في سهل رملي تتخلله تلال صخرية.

وتتكون منطقة الدراسة (التي لوحظ فيها الضبع المرقط) من مناخ جاف، مع صيف حار وغير ممطر وشتاء معتدل، حيث تهطل الأمطار في الغالب في أشهر الخريف والشتاء، ولكنها ليست حدثًا سنويًا.

وتحبس الجبال المتاخمة لساحل البحر الأحمر الرطوبة مع ارتفاع السحب وتكثفها، مما يؤدي إلى زيادة هطول الأمطار وحدوث فيضانات عرضية.

وأظهرت الدراسة أن المستويات المتواضعة لهطول الأمطار الموسمي (المتوسط السنوي للأعوام بين 1983 و2022 هو 18 ملم ± SE 0.155) تحول هذه السهول القاحلة إلى مروج مؤقتة يستخدمها الرعاة المحليون بشكل مكثف.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة الشهرية بين 24 و38 درجة مئوية خلال فصل الصيف، وبين 12 و26 درجة مئوية خلال فصل الشتاء.

وتعتبر هذه المنطقة امتدادًا للمنطقة الاستوائية السودانية وهي الجزء الأكثر تنوعًا من الناحية الزهرية في مصر، حيث تهيمن على المنطقة نباتات Vachellia tortilis وLycium shawii وBalanites aegyptiaca.

هل يرتبط ظهور الضبع المرقط في مصر بالتغيرات المناخية؟

استخدم الباحثون مؤشر الغطاء النباتي الطبيعي التاريخي (NVDI) كمؤشر لهطول الأمطار وفرصة الرعي الرعوية المقابلة، وتم تقدير المتوسط السنوي لمؤشر الغطاء النباتي للغطاء النباتي في فصل الشتاء لمنطقة الممر المحتمل بين أقصى شمال نطاق الضبع المرقط في السودان ودراسة التغيرات طويلة المدى في قيم NDVI بين عامي 1984 و2022.

ويكشف تحليل قيم NDVI في منطقة الممر المحتملة عن التقلبات، مع فترات جفاف متعددة السنوات تليها فترات "رطبة" أقصر، وكانت قيم هطول الأمطار وقيم NDVI المقابلة لها أعلى خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2022) مقارنة بالعقدين السابقين.

ويمكن لهذه الفترة الخمس سنوات من الظروف البيئية الأقل خطورة في منطقة الممر أن تسهل انتشار الضبع المرقط شمالًا إلى جنوب شرق مصر، فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن كمية هطول الأمطار وفرصة الرعي المقابلة لها تشكل حركة وديناميكيات أعداد ذوات الحوافر في المنطقة، ويُعتقد أن هذه الفترة التي ترتفع فيها قيم NDVI ترتبط بزيادة معدل الرعي وتخزين الماشية.

ويُعتقد أيضًا أن زيادة إمكانات الرعي كما يتبين من ارتفاع مستويات مؤشر الغطاء النباتي للغطاء النباتي (NDVI) قد أدت إلى تغيير في ممارسات الرعي الرعوية، حيث يفضل السكان المحليون الآن السماح لمواشيهم بالرعي بحرية (الرعي الحر) بدلًا من إبقائها في منطقة محصورة، مع الغذاء التكميلي، وحتى نقل قطعان الإبل من وادي النيل إلى المنطقة للحصول على مرعى مجاني.

بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة الضبع المرقط في فصل الشتاء، وهو الفصل الأقل خطورة بيئيًا. كما قُتل ذكر النمر (Panthera pardus) في عام 2014 خلال فصل الشتاء، بعد نهب الماشية.

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