رئيس الوزراء الإسباني: نرفض بشدة تهجير الفلسطينيين

كتب- عمرو صالح:

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لإسبانيا جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تغيّرات إقليمية.

وأضاف سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عقب توقيع الإعلان المشترك لرفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية بالعاصمة الإسبانية مدريد، قائلًا: "نرفض بشدة وحسم تهجير الفلسطينيين وتركهم لأراضيهم"، مؤكدًا أن ذلك يهدد الاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأكد سانشيز دعم بلاده لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، قائلًا: "ندعم حل الدولتين، وسندعم المقترحات التي ستخرج بها القمة العربية المقرر أن تستضيفها القاهرة في 4 مارس، ونقدّر الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

واختتم رئيس الوزراء الإسباني حديثه، مؤكدًا أن مذكرات التعاون التي وقعها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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