لميس الحديدي تعلق على دخول المعدات الثقيلة إلى غزة: مصر مُصرة على إعادة الإعمار

كتبت - داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة والبيوت المتنقلة عبر معبر رفح.

وقالت إنه "بدأ تدفّق المعدات الثقيلة من معبر رفح بعد تدخل الوسطاء من مصر وقطر".

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: "أن المعدات المصرية الثقيلة بدأت عملها منذ قليل فور وصولها، ورغم أنها دخلت ليلًا بعد إجراءات التفتيش، إلا أنها شرعت فورًا في رفع الركام وتمهيد الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، الذي كان مدمرًا، لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ثم مرورها عبر الطريق إلى معبر كرم أبو سالم".

وأوضحت أن الطريق المتهدم المؤدي إلى كرم أبو سالم يُؤخر وصول المساعدات، التي تستغرق وقتًا طويلًا، لذا فور دخول المعدات بدأت في إزالة الحطام لبدء العمل فورًا.

كما علّقت على بدء العمل ليلًا من قِبل المعدات المصرية، قائلة: "هذا المشهد يحمل دلالة ورمزية كبيرة، إذ يُظهر إصرار مصر على إعادة الإعمار، وفق رؤية ترتكز على مشاركة أهل غزة في إعادة بناء وطنهم وبقائهم على أرضهم، وهي رؤية تمثل مصر جزءًا كبيرًا منها ضمن الورقة العربية".

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