ارتفاع الأمواج وشبورة مائية.. ننشر أبرز الظواهر الجوية المسيطرة اليوم

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية، المتوقعة اليوم الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا (من 4 -9) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يتعلق بالبحر المتوسط توقعت الهيئة ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لهيئة الأرصاد كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة مئوية

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