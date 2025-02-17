ملصق إلكتروني وخصم تلقائي.. مقترح برلماني بشأن بوابات ورسوم عبور السيارات

كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني لرقمنة بوابات عبور المركبات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مها عبد الناصر، أن المقترح يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستغلال الاستثمارات الضخمة في قطاع الطرق والكباري بشكل أمثل، مشيرةً إلى أن المعاناة اليومية بسبب التكدس عند بوابات تحصيل الرسوم التقليدية تستدعي حلًا تكنولوجيًا يحقق انسيابية المرور ويوفر الوقت والجهد.

واقترحت النائبة، تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على الملصق الإلكتروني المُطبق بالفعل على جميع المركبات، بحيث يتم خصم الرسوم تلقائيًا من حساب إلكتروني دون توقف، مع تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للسائقين شحن رصيدهم مسبقًا، ما يضمن سرعة العبور ويقلل الازدحام.

وأشارت إلى نجاح منظومات مماثلة في دول أخرى، مثل منظومة "سالك" في الإمارات، التي أثبتت فعاليتها في تقليل أوقات الرحلات وتخفيف الازدحام، إلى جانب زيادة العوائد المالية للدولة من خلال التحصيل الرقمي.

وأكدت أن تنفيذ المقترح لن يتطلب استثمارات ضخمة، نظرًا لتوفر البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الملصق الإلكتروني، مطالبة الحكومة بسرعة تبني المشروع ووضع جدول زمني لتنفيذه على مراحل، مع توفير خيارات دفع إلكتروني مرنة تناسب جميع المواطنين.

وأوضحت النائبة، أن تفعيل هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

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