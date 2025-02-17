صور.. تدعيم فواصل ورفع كفاءة رصف كوبري أكتوبر حتى رمسيس

وزير الري يوجه بمتابعة وحصر الآبار الجوفية والعدادات ووقف التعديات على

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبري أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان الاثنين، أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

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