إطلاق قافلة مساعدات لأهالي غزة.. وبدء قوافل الخير للأسر المحتاجة (صور)

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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أجرى صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، اصطفافًا لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواجدت عشرات الشاحنات المحملة بقوافل الخير لدعم الأسر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما شهد الاصطفاف أيضًا إطلاق قافلة المساعدات الشاملة لإغاثة ودعم أهالي قطاع غزة.

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