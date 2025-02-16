إعلان

إطلاق قافلة مساعدات لأهالي غزة.. وبدء قوافل الخير للأسر المحتاجة (صور)

01:21 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (4)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (5)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (6)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (7)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (8)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (2)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (3)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (11)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (12)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (13)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (14)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (15)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (16)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (17)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (18)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (19)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (20)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (21)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (22)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (23)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (24)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (10)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (25)
  • عرض 25 صورة
    قافلة مساعدات لأهالي غزة (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أجرى صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، اصطفافًا لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواجدت عشرات الشاحنات المحملة بقوافل الخير لدعم الأسر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما شهد الاصطفاف أيضًا إطلاق قافلة المساعدات الشاملة لإغاثة ودعم أهالي قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:

أجواء دافئة وأمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض

تعرف على موعد آخر رحلات العمرة.. وغرفة السياحة توضح موقف تأشيرات الزيارة

قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صندوق تحيا مصر أهالي غزة غزة المواد الغذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة