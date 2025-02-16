إعلان

"اللانينيا" تسيطر على طقس الصيف.. وخبيرة أرصاد توضح تأثيرها

06:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

الدكتورة منار غانم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة المناخية المسيطرة على حالة الطقس خلال فصل الصيف هي "اللانينيا"، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التغيرات الجوية على مستوى العالم.

تأثير "اللانينيا" على درجات الحرارة عالميًا ومحليًا

أوضحت "غانم"، في تصريحات لموقع مصراوي، أن متوسط درجات الحرارة عالميًا مع هذه الظاهرة لا يتأثر بارتفاعات كبيرة، مشيرةً إلى أن تأثيرها محليًا يعتمد على التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على كل بلد بشكل مختلف.

لا علاقة بين استقرار الطقس شتاءً وصيفًا

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا توجد علاقة بين استقرار درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وما يمكن أن يحدث في الصيف، مشددةً على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الصيف المقبل سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

اقرأ أيضًا:

"إسكان النواب" تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

اليوم .. إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" في أضخم تحرك للمجتمع المدني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الطقس ظاهرة اللانينيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية