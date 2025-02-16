"اللانينيا" تسيطر على طقس الصيف.. وخبيرة أرصاد توضح تأثيرها

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة المناخية المسيطرة على حالة الطقس خلال فصل الصيف هي "اللانينيا"، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في التغيرات الجوية على مستوى العالم.

تأثير "اللانينيا" على درجات الحرارة عالميًا ومحليًا

أوضحت "غانم"، في تصريحات لموقع مصراوي، أن متوسط درجات الحرارة عالميًا مع هذه الظاهرة لا يتأثر بارتفاعات كبيرة، مشيرةً إلى أن تأثيرها محليًا يعتمد على التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على كل بلد بشكل مختلف.

لا علاقة بين استقرار الطقس شتاءً وصيفًا

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا توجد علاقة بين استقرار درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وما يمكن أن يحدث في الصيف، مشددةً على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الصيف المقبل سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

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